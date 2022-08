Was ist da bloß los gewesen vor rund 3.000 Jahren in der Nähe von Artern im Kyffhäuserkreis. Das fragen sich zur Zeit Wissenschaftler vom Thüringer Landesamt für Archäologie. Schon vor Jahren hat man dort mit Luftaufnahmen regelmäßige, parallel verlaufende Gräben entdeckt.

Aber man fand sie bisher nur von Nordthüringen bis hoch nach Magdeburg. Und bekannt sind sie auch in England. Dort heißen sie "pit alignments" was so viel bedeutet wie "Grubenausrichtungen". Man sieht sie in England als prähistorisches Monument, versteht aber auch dort nicht, was das soll.