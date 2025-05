In drei Bauabschnitten werden die Fahrbahnen in beiden Richtungen erneuert. Park und WC-Anlagen "Hohe Schrecke" Ost und West werden ebenfalls erneuert. Ziel ist es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und die Infrastruktur an aktuelle Standards anzupassen.

Die Maßnahme ist notwendig, da in dem Abschnitt nördlich des Tunnels Schmücke erhebliche Fahrbahnschäden festgestellt wurden. Wer die Strecke oft fährt, dem sind bestimmt schon mal die Wellen im Straßenbelag aufgefallen. Die Bauingineure kämpfen gegen die Natur, jede Kiesgruppe hat unterschiedliche chemische Anteile. Mal sind die Salze aus dem Boden reaktionsfreudiger mit dem Untergrund, mal weniger.

So entstehen Risse, Spurrillen, Schäden nördlich des Tunnels Schmücke - die Liste der Problemstellen ist lang. Zudem stehen turnusmäßige Wartungsarbeiten an der Betonfahrbahn an. Die Dichtmasse muss alle zwölf bis 15 Jahre erneuert werden. Langfristig ist die Renovierung notwendig, um Verkehrssicherheit und Infrastrukturqualität zu erhalten.

Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf rund 37,7 Millionen Euro. Finanziert wird die Maßnahme durch die Autobahn GmbH des Bundes.

Bildrechte: MDR/Benjamin Voßler

Während der Bauzeit kommt es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen. Der Verkehr wird abschnittsweise auf die jeweils andere Richtungsfahrbahn verlegt und dort im sogenannten 2+0-Verfahren einstreifig je Richtung geführt.

Einige Anschlussstellen, wie beispielsweise Heldrungen, ist in Richtung Sangerhausen bis Juli vollständig gesperrt. Danach kommt die Gegenrichtung nach Schweinfurt dran. Die Anschlusstelle Heldrungen wird dann bis Oktober 2025 gesperrt sein.

Der Verkehr wird solange über benachbarte Anschlussstellen umgeleitet. Wer nach Heldrungen will, muss in Fahrtrichtung Sangerhausen bis zur Anschlussstelle Artern fahren, dort wenden und zurück zur Anschlussstelle Heldrungen in Richtung Schweinfurt.

Bildrechte: MDR/Benjamin Voßler

März - Herbst 2025: Erneuerung der Fahrbahnen zwischen den Anschlussstellen Artern und Kölleda sowie der Anschlussstelle Heldrungen.

März - Herbst 2026: Fugeninstandsetzung der Betonfahrbahnen zwischen der Anschlussstelle Artern und der PWC-Anlage Hohe Schrecke. Modernisierung der PWC-Anlagen mit Erweiterung der Lkw-Stellplätze.

März - Herbst 2027: Sanierung des Abschnitts zwischen dem Autobahndreieck Südharz und der Anschlussstelle Artern.

Die PWC-Anlagen "Hohe Schrecke" werden modernisiert und erweitert. Hohe Schrecke Ost (Fahrtrichtung Sangerhausen): Erhöhung der Lkw-Stellplätze von 16 auf 32.