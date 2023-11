Das Panzerbataillon 393 der Bundeswehr in Bad Frankenhausen hat seit Freitag einen neuen Kommandeur. Oberstleutnant Carsten Oberländer übernahm bei einem Appell in der Kyffhäuserkaserne das Kommando von Oberstleutnant Andy Weißenborn. Dieser hatte die Einheit in den vergangenen drei Jahren befehligt.