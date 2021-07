In Bad Frankenhausen sind Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Großeinsatz in einem Senioren-Wohnpark ausgerückt. Ein Sprecher der Polizei Sondershausen sagte MDR THÜRINGEN, mehrere Bewohner des Heims "Jahnsche Höfe" hätten am Mittwochabend über Atemwegsreizungen geklagt. Der Gebäudeteil sei evakuiert und das Gebiet um den Seniorenpark weiträumig abgesperrt worden. Eine Person sei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden.