Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

Krankenhaus schließt Letzte Patienten verlassen KMG-Klinik in Bad Frankenhausen

Hauptinhalt

31. März 2025, 19:00 Uhr

Am 31. März 2025 schließt die KMG Manniske Klinik in Bad Frankenhausen endgültig ihre Türen. Die letzten Patienten werden in andere Krankenhäuser verlegt. Am Standort verbleiben der kassenärztliche Bereitschaftsdienst und die Rettungswache.