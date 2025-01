Gesundheitsversorgung Klinik in Bad Frankenhausen stellt Betrieb schon Ende März ein

31. Januar 2025, 13:15 Uhr

Der stationäre Betrieb am KMG-Klinikum in Bad Frankenhausen in Nordthüringen wird deutlich früher eingestellt als geplant: statt im Juni bereits Ende März. Grund ist laut Klinik fehlendes Personal.