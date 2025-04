In Thüringen wurden zuletzt die Krankenhäuser in Neuhaus (Kreis Sonneberg) und in Schleiz (Saale-Orla-Kreis) geschlossen. Andere Krankenhäuser wie in Saalfeld oder im Heiligenstadt im Eichsfeld investieren stark. Alle Beiträge zur Thüringer Krankenhaus-Landschaft lesen Sie hier.