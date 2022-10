Anlass für das Freundschaftsangebot sind die schiefen Türme in beiden Städten. Der weltbekannte schiefe Turm von Pisa steht 3,92 m außer Lot, der noch nicht so bekannte schiefe Turm von Bad Frankenhausen steht aktuell 4,60 m außer Lot. Dieser soll in den kommenden zwei Jahren für gut zehn Millionen Euro touristisch erschlossen werden.