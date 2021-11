Die Kurstadt Bad Frankenhausen hat ihren Weihnachtsmarkt in diesem Jahr abgesagt. Bürgermeister Matthias Strejc sagte, am Donnerstag (18.11.) hätten viele Händler wegen der angekündigten 2G-Regel abgewunken. Einige hätten nicht ausreichend geimpftes Personal stellen können, andere das Ausbleiben der Gäste befürchtet. Er verstehe die Händler und mache ihnen keine Vorwürfe, so Strejc. Mit nur drei oder vier Ständen könne die Stadt aber keinen Weihnachtsmarkt durchführen.

Der Weihnachtsmarkt in Bad Frankenhausen wurde bereits 2020 coronabedingt abgesagt. Bildrechte: MDR/Nora Kilényi