Der vergangene Woche am Bahnhof Großfurra (Kyffhäuserkreis) schwerverletzte Mann ist weiterhin in medizinischer Behandlung. Das sagte die Polizei auf Nachfrage MDR THÜRINGEN. In den sozialen Medien gab es Gerüchte, nach denen der 38-Jährige im Krankenhaus verstorben sein soll. Nach Angaben der Polizei ist das nicht der Fall. Der Mann konnte zudem bisher noch nicht vernommen werden.

In den vergangenen Wochen hatte es innerhalb weniger Tage in Thüringen drei Bahnunfälle gegeben. So hatten bislang Unbekannte am Donnerstag Gegenstände auf die Bahngleise bei Weimar gelegt. Gleisbett und zwei Züge wurden dabei beschädigt. Die Polizei teilte am Montag mit, dass vier Jugendliche als Tatverdächtige ermittelt werden konnten.