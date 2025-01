Bildrechte: MDR/Silvio Dietzel

Polizei Mann von Zug erfasst: Dritter Bahnunfall in Thüringen innerhalb weniger Tage

22. Januar 2025, 11:31 Uhr

Ein Mann liegt bei Großfurra in Nordthüringen an den Bahngleisen und wird von einer Regionalbahn erfasst. Er kommt schwer verletzt ins Krankenhaus. Es ist der dritte Bahnunfall in wenigen Tagen in Thüringen.