Mobilität Bahnstrecke Nordhausen-Erfurt umfangreich saniert: Züge rollen wieder durch Sondershausen

Gleise, Weichen und Signale wurden zwischen Wolkramshausen und Sondershausen in den vergangenen Monaten modernisiert. Der Bahnhof in Sondershausen wurde barrierefrei ausgebaut. Langfristig sollen Fahrgäste schneller von Nordhausen nach Erfurt kommen und so von einer besseren Anbindung an den Fernverkehr profitieren.