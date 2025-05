Um halb eins haben alle Glocken der Stadt gleichzeitig geläutet und erinnerten damit an die Opfer der Gefechte. Bürgermeister Matthias Strejc forderte die Einwohner vorher dazu auf, währenddessen innezuhalten. Der 15. Mai 1525 sei der bedeutendste Tag in der Geschichte der Kleinstadt, so der Bürgermeister.