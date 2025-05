Am Rande vom Landschaftsschutzgebiet Hohe Schrecke leben im kleinen Braunsroda zwar nur 89 Menschen - doch in ihrer Mitte bringen Zehntausende Bienen viel Leben in den kleinen Ort. Im Backsteingebäude an der Wendeschleife, dem Herzen des Dorfes, betreibt die Familie Scharf ihre Imkerei: Mutter Annett ist selbst Imkerin, ihre Töchter Susanne und Johanna unterstützen den Betrieb in jeder freien Minute.