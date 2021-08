Die Blumen schossen in diesem Sommer dank des wechselhaften Wetters in die Höhe. "Es ist außergewöhnlich gut dieses Jahr. Im Frühjahr ging es drei Wochen später erst los. Aber weil es jetzt so oft regnet, habe ich die Bewässerung größtenteils abgestellt", erzählt Klaus-Dieter Voigt. Trotzdem hätte der viele Regen die Trockenheit der vergangenen Jahre nicht wettgemacht.