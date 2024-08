In Gorsleben im Kyffhäuserkreis ist am Donnerstagabend ein Auto abgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Besitzer des amerikanischen Straßenkreuzers das Fahrzeug gegen 18:20 Uhr aus einem Carport in der Dorfstraße herausgefahren und den Motor kurz laufen lassen. Plötzlich habe es einen Knall gegeben und das Auto brannte komplett aus.