Im Kyffhäuserkreis hat die Feuerwehr in der Nacht zu Karfreitag brennende Strohballen gelöscht.

Wie die Polizei mitteilte, wurden die Brände in der zweiten Nachthälfte entdeckt, zwei in der Gemarkung Roßleben-Wiehe, einer in Reinsdorf. Aufgrund der starken Rauchentwicklung forderte die Feuerwehr in der Nacht die Anwohner dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Auch am Freitagmorgen waren noch Brandwachen vor Ort, um Glutnester zu löschen. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Insgesamt entstand laut Polizei ein Schaden von 60.000 Euro.

Weiterer Brand in Bad Frankenhausen

Auch in Bad Frankenhausen rückte in der Nacht zu Freitag die Feuerwehr aus. Dort geriet gegen 1:30 Uhr ein altes Gymnasium in Brand, das derzeit saniert wird. Laut Polizei brach das Feuer im Obergeschoss des leerstehenden Gebäudes an einer Tür aus. Verletzt wurde niemand.

Die Kriminalpolizei ermittelt in allen Fällen zur Brandursache.