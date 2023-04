Nach der Brandserie in den sogenannten Engelsdörfern im Kyffhäuserkreis gibt es einen Tatverdächtigen. Wie die Sprecherin der Polizeiinspektion Nordhausen, Fränze Töpfer, MDR THÜRINGEN sagte, wird ein 29-Jähriger verdächtigt, in den vergangenen zwei Jahren mehrere Brände in Westerengel, Feldengel, Kirchengel und Holzengel gelegt zu haben. Insgesamt hatte es 23 Mal gebrannt - zuletzt im Februar.