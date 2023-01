In einem der "Engeldörfer" im Kyffhäuserkreis ist wieder ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, brennen seit Dienstagmorgen 800 Strohballen in Westerengel. Die Löscharbeiten unterhalb des Sportplatzes gestalten sich den Angaben nach durch den starken Wind sehr schwierig. In der Nähe stehende Landwirtschaftsgeräte seien in Gefahr.