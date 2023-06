Feuerwehr Brand in Wohnhaus und Scheune in Hemleben

In Hemleben (Landgemeinde An der Schmücke im Kyffhäuserkreis) gerieten am Samstag ein Wohnhaus und eine Scheune in Brand. Wie ein Polizeisprecher sagte, sind nach ersten Erkenntnissen Menschen nicht verletzt. Nähere Angaben konnte er zunächst nicht machen.

Die Feuerwehr rechnet damit, dass der Einsatz in Hemleben noch bis in die Nacht dauern wird. Bildrechte: MDR/Johannes Krey