In Seega (Kyffhäuserkreis) ist am Donnerstagabend ein Einfamilienhaus aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, wurde niemand verletzt. Zum Zeitpunkt des Brandes sei niemand im Haus gewesen. Wie hoch der Schaden ist, kann noch nicht beziffert werden. Die Ermittler gehen aber davon aus, dass das Haus wahrscheinlich nicht mehr bewohnbar ist. Freunde der Familie haben ein Spendenkonto eingerichtet.

Das Fachwerkhaus in Seega ist wahrscheinlich nicht mehr bewohnbar. Bildrechte: MDR/Silvio Dietzel