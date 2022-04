In der Nacht zu Freitag haben drei Brände die Feuerwehr und Polizei in Kyffhäuserkreis beschäftigt. Wie die Polizei mitteilte, gerieten in Reinsdorf gegen 23:00 Uhr Strohballen im Wert von etwa 25.000 Euro in Brand. Knapp zehn Minuten später standen im zehn Kilometer entfernten Donndorf rund 1.000 Strohballen in Flammen. Dort entstand ein Sachschaden von etwa 35.000 Euro. Aufgrund der starken Rauchentwicklung fordert die Feuerwehr Anwohner dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Feuerwehr lässt die Strohballen kontrolliert abbrennen.

Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Gegen 01:30 Uhr brannte es im alten Gymnasium in Bad Frankenhausen. Laut Polizei war im Obergeschoss des lehrstehenden Gebäudes eine Tür in Brand geraten. Die Höhe des Sachschadens ist bisher noch unbekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun in allen drei Fällen wegen Brandstiftung. Verletzt wurde niemand.