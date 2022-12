Kriminalität Brandserie in den Engelsdörfern: Was steckt dahinter? - Spurensuche in Feldengel

Hauptinhalt

Seit knapp zwei Jahren lässt eine unheimliche Brandserie die Bewohner der Engelsdörfer im Kyffhäuserkreis nicht zur Ruhe kommen. Insgesamt 17 Mal musste die Feuerwehr ausrücken. Die Einheimischen sind verärgert und besorgt. Was steckt hinter der Brandserie in den Engelsdörfern? Wir haben uns auf Spurensuche in Feldengel begeben.