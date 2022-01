Das Kyffhäuser-Radio ist laut Landesmedienanstalt das siebte Bürgerradio in Thüringen. Bereits auf Sendung sind die Bürgerradios in Erfurt, Weimar, Nordhausen, Eisenach, Jena und im Städtedreieck Saalfeld/Rudolstadt/Bad Blankenburg. Der TLM-Direktor, Jochen Fasco, freut sich über das neue Programmangebot: "Lokale Medienangebote sind wichtiger denn je. Kyffhäuser Radio Artern will ein wichtiger Kommunikator für die Region werden. Wir sind froh, dass der neue Verein so engagiert ist, und wir gemeinsamen nach fast einem Jahr der Vorbereitung das neue Programmangebot über die UKW-Frequenz 100,5 MHz starten können."