Bundeswehr Neuer Kommandeur im Versorgungsbataillon 131 in Bad Frankenhausen

Der bisher im Logistikkommando in Erfurt tätige Oberstleutnant Sven Heidel hat am Donnerstag in Bad Frankenhausen das Kommando über das Versorgungsbataillon 131 der Bundeswehr übernommen. Sein Vorgänger Oberstleutnant Matthias Paar gab die Führung über den 1.200 Mann starken Verband nach rund dreieinhalb Jahren ab. Er wechselt ins Bundesverteidigungsministerium in Bonn.

Der neue Kommandeur des Versorgungsbataillons 131, Oberstleutnant Sven Heidel (re.) mit seinem Vorgänger Oberstleutnant Matthias Paar (li.) und dem Chef der Panzergrenadierbrigade 37, Oberst Alexander Krone (Mitte). Bildrechte: MDR/Dirk Reinhardt