Das Panzerbataillon 393 der Bundeswehr in Bad Frankenhausen hat am Mittwoch die ersten vier von insgesamt 44 neuen Kampfpanzern erhalten. Dabei handelt es sich nach Angaben der Bundeswehr um die neueste Version des Panzers Leopard 2 mit der Bezeichnung A7V. Das Bataillon ist den Angaben zufolge die erste Einheit der Bundeswehr, die diesen Panzer erhält. Bis Ende September sollen 32 weitere hinzukommen. Weitere acht sollen im nächsten Jahr folgen. Die derzeit von dem Bataillon genutzten Panzer der Vorgängerversion A6 werden an andere Einheiten abgegeben.

Bataillon wird 2023 Teil der VJTF der Nato

Die Einheit in Bad Frankenhausen verfüge damit über den modernsten Kampfpanzer der Welt, sagte Generalleutnant Stephan Thomas vom Kommando Heer. Hintergrund der Neuausrüstung ist die geplante Beteiligung des Nordthüringer Panzerbataillons an der schnellen Nato-Eingreiftruppe VJTF im Jahr 2023. Die Very High Readiness Joint Task Force hat die Aufgabe, innerhalb von einer Woche an jedem Ort des Bündnisgebiets gegen Angreifer von außen vorzugehen.

Die Verantwortung für diese 5.000 Mann starke Eingreiftruppe wechselt jährlich. Derzeit liegt sie bei der Türkei, im Jahr 2023 wird Deutschland den Hauptteil der Truppe stellen. Verantwortlich dafür wird die Panzergrenadierbrigade 37 "Sachsen" sein, zu der neben dem Panzerbataillon in Bad Frankenhausen auch die Bundeswehr-Einheiten in Bad Salzungen, Gotha und Gera gehören. Symbolischer Schlüssel: Generalleutnant Stephan Thomas vom Kommando Heer (re.) mit Bataillonskommandeur Oberstleutnant Andy Weißenborn (li.) und einem Kompaniechef des Bataillons. Bildrechte: MDR/Johannes Hornemann

Abschreckung gegenüber Russland

General Thomas sagte bei der Übergabe der neuen Panzer in Bad Frankenhausen, eine moderne Ausrüstung der Bundeswehr sei die Voraussetzung für eine wirkungsvolle Abschreckung. Die Nato müsse sich auf eine aggressive Politik vor allem aus Russland gegenüber seinen Nachbarstaaten einstellen. Nato-Mitglieder wie Litauen oder Rumänien fühlten sich dadurch bedroht. Durch ihre Beteiligung an VJTF wolle die Bundeswehr ihre "volle Bündnissolidarität" demonstrieren. Der Aufbau der Eingreiftruppe war von der Nato als Reaktion auf die Annexion der Krim durch Russland im Jahr 2014 beschlossen worden.

Stückpreis: 15 Millionen Euro

Der Leopard 2 A7V hat laut Bundeswehr einen höheren Kampfwert als seine Vorgängerversionen. Er wurde unter anderem mit zusätzlichen Wärmebildgeräten, besserer Kanone und Motor und einer stärkeren Frontpanzerung ausgestattet. Der Panzer ist über 60 Tonnen schwer, kann eine Geschwindigkeit von bis zu 70 Stundenkilometern erreichen und hat vier Mann Besatzung. Der Stückpreis liegt bei 15 Millionen Euro. Das Panzerbataillon 393 in Bad Frankenhausen wird insgesamt 44 dieser neuesten Version des Leopard 2 erhalten. Bildrechte: MDR/Dirk Reinhardt