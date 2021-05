Um das vorweg zu nehmen: Unterrichtsausfall und Lernen am eigenen Laptop oder in kleinen Gruppen sowie strenge Hygieneregeln gehören in der Klosterschule Roßleben zum Corona-Alltag der rund 400 Schüler. Die Pandemie stellte an dem Gymnasium das Leben auf den Kopf wie woanders auch. Doch die Schule ist zugleich ein Internat. Das bedeutet für die etwa 80 Mädchen und Jungen, die in den Stockwerken über den Unterrichtsräumen wohnen, tatsächlich ein Stück Normalität und Freiheit.

Während die meisten Schüler seit Beginn der Pandemie oft für sich allein pauken müssen und sich daher nur eingeschränkt mit ihren Mitschülern austauschen können, leben und lernen die Kinder und Jugendlichen im Internat weiterhin in Gemeinschaft. Ein kleiner Einschnitt: Die Klassenstufen sind voneinander getrennt. Distanzunterricht und ein reduziertes Freizeitangebot kennen die jungen Bewohner also auch.

Gleiche Regeln wie an öffentlichen Schulen

Doch innerhalb eines Jahrgangs ist vieles möglich, worauf normalerweise seit langer Zeit verzichtet werden muss. Die 17-jährige Mathilda erzählt: "Wir hatten jetzt auch fünf Monate am Stück Onlineunterricht. Das war zwar für alle nicht so leicht, aber dafür hatten wir das Glück, dass wir hier mit anderen zusammen sein durften." Am Internat sind Rugby spielen und im Chor singen möglich. Die Freizeitgruppen, die zum Internatsleben dazugehören, konnten sich unter Einschränkungen treffen. Die Klosterkirche der Schule wurde wegen Corona zum Klassenraum umfunktioniert. Auf dem Bild sind Internatsleiter Francis Retter (v.l.) sowie die Schüler Christian und Mathilda. Bildrechte: MDR/Franziska Grewe

Schulisch gesehen gelten aber dieselben Regeln wie an öffentlichen Schulen. Ob und wie unterrichtet wird, hängt mit dem kreisweiten Pandemiegeschehen zusammen. Die Schüler wissen: Sollten die Infektionszahlen weiter sinken, können sie bald wieder komplett im Klassenzimmer sitzen.

Leben in einer Blase

Dort treffen sie dann auch wieder auf Schüler, die nicht in der Einrichtung leben, sondern das Tagesinternat besuchen. Internatsleiter Francis Retter berichtet, dass aktuell rund 310 Gymnasiasten nicht in der Schule wohnen - die Mehrzahl der Schülerschaft. Mädchen wie die 16-jährige Thyra dagegen verbringen einen Großteil des Jahres in dem fast 300 Jahre alten Gebäude mit fast 500-jähriger Bildungstradition.

Thyra erinnert an das Vorjahr: "Beim ersten Lockdown standen wir nach unserer Anreise erst einmal alle unter Quarantäne. Aber nach zwei Wochen war dann wieder alles relativ normal. Wir konnten uns dann wieder frei begegnen. Und doch lebte es sich wie in einer Blase." Das habe ihr und ihren Freunden sogar gut gefallen. Karolina (v.l.) und Monya besuchen zusammen eine Klasse und teilen sich ein Zimmer. Durch die gemeinsame Zeit im Internat wurde sie zu besten Freundinnen. Bildrechte: MDR/Franziska Grewe