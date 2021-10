Die Corona-Infektionszahlen steigen in Thüringen weiter an. Der Kyffhäuserkreis ist am Samstag als erster Thüringer Kreis in die höchste Warnstufe - Warnstufe 3 - gewechselt. Die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche liegt hier am Samstag bei 213,5, wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht.