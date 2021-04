Der Uhu gehört zu den Eulenarten und ist gut zu erkennen an den schräg abstehenden Federohren und seinen orange-gelben Augen.

Der Uhu gehört zu den Eulenarten und ist gut zu erkennen an den schräg abstehenden Federohren und seinen orange-gelben Augen. Bildrechte: MDR/Jana Pfeifer

Die Sanierungsarbeiten an der Steilwand unterhalb des Kyffhäuserdenkmals sind ins Stocken geraten. Grund dafür ist ein brütender Uhu.

Wie der Sprecher des Landratsamtes Heinz-Ulrich Thiele MDR THÜRINGEN sagte, nehmen die Bauarbeiter selbstverständlich Rücksicht auf den zu schützenden Vogel. Man werde die Sanierungsarbeiten zunächst an anderer Stelle fortsetzen. Uhus brüten 34 Tage lang. Nach zehn Wochen sind die Jungvögel flügge.

Anders als landläufig angenommen, stehen Uhus in Deutschland nicht mehr auf der Roten Listen und gelten als ungefährdete Art. Allerdings zählen sie zu den besonders und streng geschützten Arten nach §7 des Bundesnaturschutzgesetzes. Viele Tierschützer fordern eine Wiederaufnahme des Uhus auf die Rote Liste.

Allerdings ist "der Uhubestand deutschland- und thüringenweit eher zunehmend", wie der Martin Görner, Vogelexperte der Arbeitsgruppe Artenschutz Thüringen e.V. in Jena, MDR THÜRINGEN sagte. In Thüringen liege der Bestand in den letzten Jahren gleichbleibend bei rund 110 Brutpaaren. Deutschlandweit schätzt der Vogelkundler die Population auf rund 3.500 Paare.