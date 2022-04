Der aus der Türkei stammende Gastronom betreibt in Heldrungen im Kyffhäuserkreis seit Jahren ein gut gehendes Grillrestaurant. Zusammen mit seiner Frau und seinen drei Kindern ist der 48-Jährige vor 17 Jahren nach Thüringen gekommen. Hier hat er sich seine Existenz aufgebaut und fast jeder in Heldrungen kennt das Geschäft an der Hauptstraße.