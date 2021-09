Kyffhäuserkreis Ebelebener werben mit Bier für den Schlosspark

Bildrechte: MDR/Daniela Dufft

Mit Gerstensaft aus Ebeleben wirbt der Schlosspark-Verein für das barocke Kleinod in Nordthüringen. Das Getränk wird in der Region gebraut und ist an fünf Orten in Ebeleben erhältlich. Der Verkaufserlös kommt dem Verein und somit der historischen Gartenanlage zugute.