Am Abend des 9. März verübten bislang unbekannte Täter einen Cyberangriff auf das IT-System der Stadtverwaltung von Ebeleben. Wie Bürgermeister Steffen Gröbel MDR THÜRINGEN sagte, handelte es sich dabei um einen Erpressungsversuch, bei dem ein Betrag in unbekannter Höhe in der Kryptowährung Bitcoins gefordert wurde.