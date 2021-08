Der BSV Eintracht Sondershausen hat im Streit um die Spiel-Wertung im Landespokal Recht bekommen. Das Sportgericht des Thüringer Fußballverbandes gab am Mittwochabend dem Einspruch der Sondershäuser gegen die Wertung des Spiels in der ersten Pokalrunde statt.

Der BSV Eintracht hatte am 7. August gegen den FC Eisenach 0:1 verloren. Aus Sicht der Sondershäuser hatte Eisenach aber das Wechselkontingent überschritten. Dem stimmte das Thüringer Sportgericht zu. Nach einstündiger Beratung hieß es am Mittwoch, der FC Eisenach habe mit dem vierten Wechsel in der regulären Spielzeit gegen die Bestimmungen für den Landespokal verstoßen.

In der nächsten Runde wartet der FC An der Fahner Höhe

Das Pokalspiel wird dem Urteil zufolge mit 2:0 für Sondershausen gewertet. Die Eisenacher können das Urteil bis Freitag anfechten. Nehmen sie das Urteil an, ist der FC Eisenach im Thüringen-Pokal ausgeschieden. Sondershausen wäre eine Runde weiter und würde am 5. September zu Hause gegen den FC An der Fahner Höhe antreten.

Ähnlicher Fall beim VfL Wolfsburg im DFB-Pokal

Im Erstrundenspiel des DFB-Pokals zwischen Preußen Münster und dem VfL Wolfsburg hatte es kürzlich einen ähnlichen Fall gegeben. Wolfsburgs Trainer Mark van Bommel hatte in der Begegnung sechs Spieler eingewechselt. Nach DFB-Statuten sind aber nur fünf Wechsel erlaubt.

Am 8. August hatte das DFB-Sportgericht dem Einspruch des Regionalligisten aus Münster stattgegeben. Die Partie wurde nachträglich mit 2:0 für Münster gewertet. Gegen das Urteil legten die Wolfsburger Berufung ein. Streitpunkt ist, wer die Schuld am Wechselfehler trägt. Das Sportgericht sieht sie beim VfL, die Wolfsburger bei den Schiedsrichtern. Sie hätten den sechsten Wechsel verhindern müssen. Die Niedersachsen plädieren deshalb für ein Wiederholungsspiel. Am Donnerstag verhandelt das Bundesgericht des Deutschen Fußball-Bundes den Fall.