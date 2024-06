In einem kleinen Ort im Kyffhäuserkreis ist die Polizei wegen ausgebüxter Enten alarmiert worden.

Wie die Landespolizeiinspektion Nordhausen mitteilte, hatten sieben Enten am Montagabend ihr Gehege verlassen und waren auf ein nahegelegenes Grundstück gelaufen. Von dort wurden die Tiere zunächst nicht an ihren rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben. Erst nach dem Einsatz von Polizisten konnten die Enten in ihr Gehege zurückkehren. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Unterschlagung.