Bilder zeigen, dass ein Stück Straße abgesackt ist. Häuser sind nicht betroffen. Nach Angaben der Feuerwehr bleibt die Straße auf unbestimmt Zeit gesperrt. Auch die nähere Umgebung darf nicht betreten werden. Der Erdfall müsse jetzt begutachtet werden. Es sei nicht auszuschließen, dass er sich ausbreitet. Bereits im Januar letzten Jahres hatte ein Erdfall in Bottendorf einen großen Schaden angerichtet.

Nach Angaben des Abteilungsleiters Geologie und Bergbau vom Thüringer Umwelt-Landesamt, Lutz Katzschmann, gehört Bottendorf zu den durch Erdfälle am meisten gefährdeten Bereichen in Thüringen. Grund: Dort liegen Gipsgesteine sehr nah an der Erdoberfläche.