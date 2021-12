In Bottendorf im Kyffhäuserkreis sind zwei Erdfallpegel installiert worden. Sie sollen laut Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz im Gefahrenfall blinken und die Anwohner mit Heultönen warnen.

Die Warnpegel sollen die Anwohnerinnen und Anwohner in Bottendorf vor Erdfällen warnen.

Nach Angaben von Lutz Katzschmann, Abteilungsleiter Geologie und Bergbau, gehört Bottendorf zu den durch Erdfälle am meisten gefährdeten Bereichen in Thüringen, weil dort Gipsgesteine sehr nah an der Erdoberfläche liegen. Diese Gipsgesteine würden von Gewässern von der Bottensteiner Höhe ständig gespült und lösten sich im Untergrund deshalb immer weiter auf.