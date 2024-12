Die Polizei Nordhausen sucht öffentlich mit der Hilfe von "Kripo live" nach Hinweisen, um Dieben auf die Spur zu kommen, die am 2. November 2024 in einem Edeka-Supermarkt im nordthüringischen Greußen eingebrochen sind. Das Geschäft war zuvor wie immer samstags 20 Uhr geschlossen worden. Gegen 22:30 Uhr haben Unbekannte nach Ermittlerangaben Ziegel vom Dach des Marktes entfernt und sich so Zutritt zu einem Büro verschafft. Dabei haben sie erhebliche Schäden hinterlassen.

Die scharf geschaltete Alarmanlage war beim Eindringen in den Supermarkt zielgerichtet außer Gefecht gesetzt worden und konnte so kein Signal mehr absetzen, dass den Einbruch meldet. "Die Begehungsweise der Täter lässt darauf schließen, dass die hier sehr professionell agiert haben und dass es sich aller Wahrscheinlichkeit nach auch um überörtlich agierende Täter handelt, die derartige Straftaten bereits mehrfach begangen haben oder vielleicht auch in Zukunft noch begehen werden", sagt Vanessa Lundershausen von der Polizei Nordhausen dem MDR-Magazin Kripo live.

Die wussten auch genau, wo sie am Tresor ansetzen mussten, damit der in kürzester Zeit aufging. Karsten Hering, Inhaber des Supermarktes

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Den Dieben war es gelungen, einen Wandtresor aufzubrechen und so eine niedrige fünfstellige Summe Bargeld zu entwenden. "Die wussten auch genau, wo sie am Tresor ansetzen mussten, damit der in kürzester Zeit aufging" so Karsten Hering, Inhaber des Supermarktes.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK