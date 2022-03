Im Kyffhäuserkreis standen am frühen Dienstagmorgen zwei landwirtschaftliche Gebäude in Flammen. Die Polizei vermutet Brandstiftung. Gegen 3:45 Uhr wurde in Esperstedt ein Brand einer Halle gemeldet, um 5 Uhr ein Brand in einer acht Kilometer entfernten Scheune bei Heldrungen.