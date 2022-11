In der Umgebung der "Engelsdörfer" im Kyffhäuserkreis hat es erneut gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, rückte die Feuerwehr am Montagabend zu einem brennenden Baum zwischen Feldengel und Holzengel aus. Laut Stadtbrandmeister Patrick Arnold war es bereits der neunte Baum, der in der Gegend offenbar gezielt angezündet wurde.