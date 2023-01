Die Serie mutmaßlicher Brandstiftungen im Kyffhäuserkreis hat sich am vergangenen Wochenende fortgesetzt. Bürgermeister Mike Löbler sagte MDR THÜRINGEN, in der Nacht zu Samstag habe an der Straße zwischen Kirchengel und Trebra wieder ein Baum in Flammen gestanden, es sei inzwischen der vierte gewesen.