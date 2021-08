Beim Dorffunk ist es wie beim Internet - man muss online sein. Also über eine Leitung verbunden sein, sonst bleiben die Lautsprecher stumm. Als Thomas Kümmel die alte Dorffunk-Anlage vergangenes Jahr von einem verstaubten Dachboden holte, wusste niemand, ob Mikrofone und Verstärker überhaupt noch funktionierten.

Und niemand hatte den Hauch einer Ahnung, hinter welcher Mauer die alten Lautsprecher-Kabel schlummerten und unter welchen Straßen sie sich im Ort schlängelten. Zwölf Jahre lang war der Dorffunk von Friedrichsrode offline.

Das Kunsthaus in Friedrichsrode. Bildrechte: MDR/Armin Kung

Mit Hammer und Meißel spielte Thomas Kümmel Archäologe, sagt er. Und zwar an den Wänden des Kunsthauses Friedrichsrode, dem ehemaligen Gemeindebüro des Dorfes. Irgendwo in den Fachwerkwänden mussten die Lautsprecherkabel verborgen sein. Die Ausgrabung hatte Erfolg: Thomas Kümmel und sein Mitarbeiter fanden das Kabel. Im heutigen Büro klafft noch immer ein Loch in der Wand.

Der erste Ton kam aus dem Handy

Die Technik ist unerschütterlich. Zwei 50 Watt-Verstärker aus den Sechzigerjahren gehören zu der Anlage, hergestellt im VEB Funkwerk Kölleda. "Eigentum des Volkes" steht auf den Mikrofonpult. In dieser Zeit entstanden überall in Ostdeutschland Dorffunkanlagen. Über die großen Lautsprecher wurden Geburtstagsgrüße, Sperrmüll-Termine oder Hinweise zu Feierlichkeiten in die Straßen übertragen.

Thomas Kümmel steht dort, wo Sekretärin Rosi Braun bis vor zwölf Jahren ihre Ansagen machte. Bildrechte: MDR/Armin Kung

Kümmel schloss sein Handy an die Geräte an, lief die Straße herunter und tatsächlich: Die Lautsprecher an einem Platz spielten leise Töne. Der Dorffunk funktionierte.

Insgesamt vier Lautsprecher hängen noch in Friedrichsrode. Die letzte Ansage ist zwölf Jahre her. Rosi Braun, die damalige Sekretärin des Kunsthauses, hatte die Funk-Tradition nach der Wende weitergeführt. Ihre Ansagen begannen mit einem lauten Kuckucksruf. Und mit hörbarem Stolz in der Stimme.

Achtung, Achtung, eine Durchsage. Liebe Einwohner, hier spricht Rosi Braun. Heute für euch: der Dorffunk von Friedrichsrode. Rosi Braun ehemalige Sekretärin des Kunsthauses

Dorffunk sendet Hörspiele

Die Technik lief wieder. Doch nach Rosi Braun blieb sie jahrelang stumm. Technologie, die nicht von Menschen genutzt wird, steht normalerweise im Museum. Den entscheidenden Impuls, um den Dorffunk neu zu beseelen, gab die ACC Galerie Weimar.

Kunsthausleiter Thomas Kümmel hat die Anlage mit Kollegen wiederbelebt und für ein Kunstprojekt fit gemacht.



Bildrechte: MDR/Armin Kung

Für das diesjährige Kunstfest Weimar sollten Künstler das Thema "Thüringen - die ganze Wahrheit" interpretieren. Kunsthaus-Leiter Thomas Kümmel sagte zu und gewann den Schriftsteller Mario Osterland und den Kleinkünstler Kay Kalytta für ein Hörspiel-Projekt. Osterland stammt aus dem benachbarten Holzthaleben und kennt die Region. Er schrieb drei Hörstücke à zehn Minuten. Über Friedrichsrode, seine Geschichten, Gerüchte und Erzählungen.

Das erste Hörspiel wird diesen Sonnabend exklusiv in den Straßen von Friedrichsrode ausgestrahlt. Im Ortsbeirat wird bereits diskutiert, die Technik wieder regulär in Betrieb zu nehmen. Der Dorffunk sei der erste Tagesordnungspunkt gewesen, sagt Kunsthausleiter Thomas Kümmel mit einem Lächeln.