Diese Graffitos wurden an ein Gebäude am Sportplatz von Empor Sondershausen gesprüht, auf dem das Spiel stattfinden soll. Bildrechte: MDR/Silvio Dietzel

Wenige Tage vor dem Anpfiff steht das Thüringer Fußball-Landespokalspiel BSV Eintracht Sondershausen gegen FSV Wacker Nordhausen auf der Kippe. Eine Sprecherin von Bürgermeister Steffen Grimm sagte am Dienstag, das Spiel könne aus Sicherheitsgründen nicht in Sondershausen ausgetragen werden. Anlass für das Nein sind Schmierereien in ganz Sondershausen, die sich gegen den BSV richten und auf das Spiel Bezug nehmen, das für den 4. September angesetzt ist.

Die Stadtsprecherin sagte, das Sondershäuser "Sportzentrum am Göldner" sei noch im Umbau. Ein anderer Sportplatz, der infrage käme, sei schwer zu sichern. Bedenken gebe es auch, weil am Wochenende um den 4. September in der Innenstadt von Sondershausen ein Weinfest gefeiert werden soll. Bisher ist die Begegnung auf dem Sportplatz des kleineren Sondershäuser Vereins SG Empor angesetzt. Die Stadtsprecherin fügte hinzu, das Spiel sollte wegen der Sicherheitsbedenken in das Wacker-Stadion nach Nordhausen verlegt werden.