In der Landgemeinde An der Schmücke im Kyffhäuserkreis ist ein Streit über das Schnattern von Gänsen eskaliert. Aus Wut hatte ein Mann am Donnerstagabend das Grundstück seines Nachbars betreten, teilte die Polizei mit. Der Lärm der Gänse und Enten des Nachbars sei dem Mann zu laut gewesen.