Unbekannte haben in der Nacht in Ebeleben im Kyffhäuserkreis einen Geldautomaten gesprengt. Sie konnten nach Polizeiangaben fliehen. Wie ein Polizeisprecher sagte, kam es 2.18 Uhr zu der Detonation. Kurz darauf rasten die Täter - es sollen mindestens zwei gewesen sein - mit einem hochmotorisierten dunklen Auto davon.

Gesprengt wurde ein Geldautomat der Volksbank in einem Wohngebäude in der Sondershäuser Straße. Wegen des Rauchs mussten mehrere Bewohner in Sicherheit gebracht werden. Sie konnten am Morgen in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Schadenshöhe ist bisher nicht bekannt.