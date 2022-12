Unbekannte haben in der Nacht zu Montag in Roßleben im Kyffhäuserkreis versucht, einen Geldautomaten zu sprengen. Wie die Polizei mitteilte, hatten Anwohner gegen 1.30 Uhr die Automatenknacker bemerkt und die Polizei verständigt. Die Täter flohen.

Mehrere Male wurden Geldautomaten tatsächlich aufgesprengt, hier zum Beispiel in Heringen. (Archivbild) Bildrechte: MDR/Silvio Dietzel

Immer wieder werden in Thüringen Geldautomaten tatsächlich aufgesprengt - seit 2016 zählt das Landeskriminalamt 43 Fälle in Thüringen. Die Banken und Sparkassen klagen über die dadurch enstehenden Schäden. Zur Sicherung der Geldautomaten könnten in Zukunft den Filiale bessere Alarmanlagen oder flächendeckend längere Schließzeiten helfen.