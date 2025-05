Cindy Bassel und ihre Kolleginnen arbeiten eigentlich eng mit den Patienten zusammen: Nehmen Blut ab, bereiten Impfungen vor und reden den Menschen vor allem Mut zu. In den vergangenen zwei Wochen fehlte das alles. Stattdessen: Büroarbeit und Patientenakten abwickeln.

Insgesamt mussten die Frauen 1.800 Patienten mitteilen, dass sie sich einen neuen Hausarzt suchen müssen. Patienten abzugeben, die sie seit Jahren betreut haben, beschäftigt Cindy Bassel am meisten: "Manchmal haben wir schon an den Schritten auf der Treppe gehört", welcher Patient kommt, sagt Bassel und lacht. "Wir gehören mit zur Patientenfamilie." Bildrechte: MDR/Lukas Thiel

Das Praxisteam wurde oft von Patienten beschenkt und nach der Nachricht vom Praxis-Aus wollten viele von Ihnen Hilfe das Team moralisch und mit Snacks und kleinen Geschenken unterstützen, berichtet Bassel.

Dadurch, dass die Ärztin schwer erkrankt ist, gibt es in Greußen nur noch zwei Hausärzte. Ende des Jahres geht eine weitere Ärztin in den Ruhestand und dann gibt es nur noch eine Praxis, die die 5.800 Greußner in Zukunft versorgen muss. Vor einigen Jahren gab es noch fünf Hausarztpraxen in der Stadt.

Die Situation wird für die Stadt und den Bürgermeister Torsten Abicht (parteilos) immer prekärer. Abicht kann zwar versuchen, Kandidaten im persönlichen Gespräch von Greußen zu überzeugen und Rahmenbedingungen wie Bauland und Wohnraum zu schaffen, aber die meisten Ärzte entscheiden sich dann doch für eine Anstellung in einer Klinik oder dafür, ihre Praxis in einer größeren Stadt zu gründen. "Eine Praxisübernahme bringt einen höheren Arbeitsaufwand mit sich", sagt Abicht. "Das wollen nicht mehr so viele." Bildrechte: MDR/Lukas Thiel

Eine Chance besteht für ländliche Regionen darin, Ärzte zu überzeugen, die selbst in der Region aufgewachsen sind. Auch Abicht hat einen jungen Arzt in Aussicht, aber der muss seine praktische Ausbildung unter Anleitung eines Arztes ableisten. Wenn es aber keinen Arzt in Greußen gibt, kann der junge Arzt auch nicht ausgebildet werden. Ein Teufelskreis.

Auch in der geschlossenen Praxis in Greußen lernte eine sich in der Ausbildung befindende Assistenzärztin. Aber mit dem Praxis-Aus musste auch sie gehen, obwohl die junge Frau theoretisch einen Teil der ärztlichen Aufgaben schon hätte übernehmen können.

Die Menschen in Greußen sind angespannt. Eine Greußnerin erzählt, dass sie zu ihren Fachärzten immer nach Sondershausen fahren muss. "Das sind 25 Minuten mit dem Auto", sagt sie. Vor allem für ältere Menschen und Menschen in Pflegeheimen sind die Hausbesuche der Ärzte wichtig. Fallen immer mehr Hausärzte aus dem Dienst, klafft hier eine riesige Lücke.

Cindy Bassel und das Praxisteam haben schon einen Tag nach dem Praxis-Aus beschlossen, dass sie weiterkämpfen wollen. Die vier Frauen haben einen Aufruf in den sozialen Medien gestartet und hoffen, darüber einen interessierten Arzt für die Praxisübernahme zu finden.

Bis jetzt hat sich noch kein Kandidat gemeldet, aber das Team möchte weitermachen, obwohl die Suche aussichtslos erscheint. "Wir sind hier eine Familie", sagt Bassel. "Wir wollen, dass hier für die Patienten wieder jemand vor Ort ist."