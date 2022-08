Einen hohen Schaden, aber keine Verletzten meldet die Polizei nach dem Brand in einem Sägewerk im Kyffhäuser-Kreis.

Die Feuerwehr bekämpft den Brand im Sägewerk in Helbedürndorf.

Die Feuerwehr bekämpft den Brand im Sägewerk in Helbedürndorf.

Die Feuerwehr bekämpft den Brand im Sägewerk in Helbedürndorf. Bildrechte: Silvio Dietzel

Das Feuer sei am Donnerstagvormittag in der Gemeinde Helbedündorf nahe Holzthaleben an einem Förderband ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Anschließend breiteten sich die Flammen auf das Gebäude und das dort gelagerte Holz aus.