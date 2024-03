Nach dem Brand in einem Wohnhaus am Ortsrand von Heldrungen (Kyffhäuserkreis) ist am Montagnachmittag eine Leiche gefunden worden. Ein Sprecher der Polizei bestätigte den Fund. Ob es sich um den vermissten Bewohner des Hauses handelt ist noch unklar. Die Leiche werde nun rechtsmedizinisch untersucht, hieß es.