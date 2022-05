Aber von Anfang an. Ralf Zander aus Heldrungen ist seit seiner Jugend in den 1970-er Jahren als Händler auf dem Weimarer Zwiebelmarkt. Früher, so erzählt er, kamen die Heldrunger Bauern mit ihren kunstvoll geflochtenen Zwiebelzöpfen im Pferdewagen oder auch mit dem Handwagen aus der Schmücke nach Weimar. Viele Zwiebeln gab es damals nicht, der Weimarer Zwiebelmarkt fand nur am Samstag statt und die leckeren Zwiebeln waren schon nach kurzer Zeit ausverkauft.