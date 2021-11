Kyffhäuserkreis Schon 100 Briefe im Weihnachtspostamt in Himmelsberg angekommen

Post an den Weihnachtsmann kommt hier an: Weihnachtspostamt in Himmelsberg.

Post an den Weihnachtsmann kommt hier an: Weihnachtspostamt in Himmelsberg.

Im einzigen Thüringer Weihnachtspostamt in Himmelsberg im Kyffhäuserkreis sind die ersten 100 Briefe angekommen. Wie Manuela Verges vom Heimatverein MDR THÜRINGEN sagte, haben Kinder aus Russland, Thailand, Taiwan und Deutschland geschrieben. Neun Frauen wollen auch in diesem Jahr bis Heiligabend jeden Brief beantworten. Das Antwortschreiben wird derzeit für die Druckerei vorbereitet; tausende Briefmarken liegen ebenfalls bereit.

Trotzdem sind im Vorjahr 6.500 Briefe, so viele wie lange nicht mehr, in Himmelsberg angekommen. Auf so einen Ansturm seien die Frauen wieder vorbereitet, so Verges. Bis kurz vor Heiligabend werde jeder an das Weihnachtspostamt in 99713 Himmelsberg geschickte Brief beantwortet.